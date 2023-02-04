وزير الأوقاف: كلما زاد المتطاولون على كتاب الله ارتفع الاهتمام به

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن القرآن شفاء نستشفي به كما قال الله تعالى في كتابه العزيز.



وأضاف “جمعة”، خلال كلمته في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين اليوم، أنه كلما ازداد المتطاولون عليه كلما زاد اهتمامنا به والعناية به وإكرام أهله وازداد عدد الباحثين فيه وزاد عدد حفاظه وقرائه وأيضا يزيد عدد المؤمنين، فهو كتاب الله الذي يحثنا على الصبر الجميل والدفع الجميل والصفح الجميل فهو يرشدنا على كل ما هو جميل حتى الهجر حثنا على الهجر الجميل فلا فسوق ولا سباب مع القران الكريم .



كما تحدث القرآن عن العطاء الجميل كما في قوله تعالى ( إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ).



وأضاف وزير الأوقاف، بمشاركة ١.٨ متسابقين من ٥٨ دولة نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ود. نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية نائبا عن شيخ الأزهر ، وبحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، وعلاء فؤاد رئيس المجالس النيابية ، ولفيف من العلماء والأئمة .

إن جميع المتسابقين فائزون بإذن الله فشرف المشاركة له ثواب عظيم الى جانب الحفظ والسعي لإعلاء كلام الله.

وأوضح جمعة أن عدد الدول المشاركة ٥٨ دولة حول العالم منها ٣٣ إفريقية، وسبع محكمين من ٧ دول هي "مصر وتشاد والأردن وفلسطين والسعودية والسودان وسلطنة عمان"، مشيراً إلى أن المسابقة يشارك بها ١٠٨ متسابق على مستوى العالمي، بإجمالي جوائز ٢ مليون جنيه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتضم المسابقة العالمية للقرآن الكريم، ثمانية فروع هي :

الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين بشرط ألا يزيد السن عن 45 عامًا.

- الجائزة الأولى 250 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية 150 ألف جنيه.

الفرع الثاني : الأسرة القرآنية

حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.

الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن 45 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، وهو متاح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تخصص التفسير وعلوم القرآن، ومفتوح لهم ولغيرهم.

الفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، بشرط ألا يزيد السن عن 50 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.

الفرع الخامس : حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير العربية، بشرط ألا يزيد السن عن 40 عامًا.

- الجائزة الأولى 150 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية 100 ألف جنيه.

الفرع السادس : ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 35 عامًا، وجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

الفرع السابع : الناشئة حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ، بشرط ألا يزيد السن عن 15 عامًا، بجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

الفرع الثامن : المحفظ المثالي وجائزة قدرها مائة ألف جنيه.