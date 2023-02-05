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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة الشيوخ تناقش طلب استيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف لتغير المناخ.. اليوم

صدى البلد

يعد قانون الري والموارد المائية ضمن أهم القوانين الذي وافق عليها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، كما اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه، لدوره الكبير في تحقيق الأمن المائي ، وصون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتي تمتد بطول نهر النيل.

وترتكز فلسفة القانون على تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

وحدد القانون رسوم تشغيل رفع آلات المياه حيث نصت المادة 38 من مشروع القانون على انه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الرى والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.

ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز مقداره 250 جنيها عن كل سنة وتنظم اللائحة التنفيذية فئات الرسم الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، ويعفى من الرسم الطلمبات أقل من مائة لتر، والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الفصل التشريعى الثاني قانون الرى والموارد المائية حنفى جبالى

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