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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريح الزبون | سر اختيار جو موسى اسم كتابه رحلتي من النقاش إلى البلوك .. شاهد

البلوجر جو موسى
البلوجر " جو موسى "

استضافت الاعلامية " لميس سلامة " ، البلوجر " جو موسى " ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد "  للحديث عن قصة كتابه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب رحلتي من " النقاش إلى البلوك " .

وقال البلوجر " جو موسى " ، إنه اعتمد في كتابه فكرة أن النقاش لا يفيد ، ولا يوجد أحد يمكنه أن يغير فكر أحد بالمناقشة ، والزمن هو الوحيد القادر على اثبات صحة وجهات النظر .

وأكمل مازحل : أنت صح واللي هناك ده صح ومتحاولش تتناقش وممكن نعمل بلوك وريح الزبون .. وعامل 800 ألف بلوك .

وأردف : بعتذر من نقطة أن عملت حد بلوك بس هو مختلف عني ومحتواه مش مناسب ليا . 

جو موسى الإعلامية لميس سلامة توك شو البلوجر جو موسى

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