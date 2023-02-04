ريح الزبون | سر اختيار جو موسى اسم كتابه رحلتي من النقاش إلى البلوك .. شاهد

استضافت الاعلامية " لميس سلامة " ، البلوجر " جو موسى " ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " للحديث عن قصة كتابه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب رحلتي من " النقاش إلى البلوك " .

وقال البلوجر " جو موسى " ، إنه اعتمد في كتابه فكرة أن النقاش لا يفيد ، ولا يوجد أحد يمكنه أن يغير فكر أحد بالمناقشة ، والزمن هو الوحيد القادر على اثبات صحة وجهات النظر .

وأكمل مازحل : أنت صح واللي هناك ده صح ومتحاولش تتناقش وممكن نعمل بلوك وريح الزبون .. وعامل 800 ألف بلوك .

وأردف : بعتذر من نقطة أن عملت حد بلوك بس هو مختلف عني ومحتواه مش مناسب ليا .