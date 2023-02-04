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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي يوجه الشكر للسعودية.. لهذا السبب

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أكدت النائبة الأولى لمديرة الصندوق الدولي، غيتا غوبيناث، أن السعودية من الدول التي وفرت التمويل اللازم للدول المأزومة في شراكة مع الصندوق، معبرة عن امتنان الصندوق للدعم الذي وفّرته للبلدان محدودة الدخل .

وأوضحت غوبيناث وفقًا لـ"اقتصاد الشرق" أن افتتاح مكتب إقليمي للصندوق في الرياض لن يكون مفيداً للسعودية فقط وإنما للعمل الذي يقوم به في المنطقة بأسرها، فلدى الصندوق برامج خاصة بعدد من بلدان المنطقة لتوفير التمويل مقابل إصلاحات محددة، وهو ما يحفز تمويلات أخرى من جهات مانحة متعددة.

وأفادت بأن هناك دولًا تعاني مما يُعرف بمشكلات ميزان المدفوعات نتيجة عدم حصولها على ما يكفي من التمويل الخارجي فتصبح مأزومة، لافتة إلى أن المملكة تساهم في مثل هذه التمويلات، لكنها تحدد تفاصيل الدور الذي تضطلع به أو تمتنع عنه.

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