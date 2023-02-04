رئيس الوزراء الروماني: نبحث كافة السبل لمزيد من العلاقات التجارية مع مصر

أعرب رئيس الوزراء الروماني، عن سعادته بزيارته إلى مصر، وذلك بعد مرور 20 عامًا من أخر زيارة ، حيث يأتي ذلك تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا:" من اليوم سنستمر في العمل معًا للحفاظ على التماسك في العلاقات بين البلدين".



وأضاف رئيس الوزراء الروماني، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أذاعته فضائية اكسترا نيوز:"لقد تناولنا اليوم مناقشة عددًا من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية".



وأشار إلى أنه بناءً على حجم التجارة البالغ 1.1 مليار لابد البحث في كافة السبل لمزيد من العلاقات التجارية بين البلدين، وخاصة بعد الغزو الروسي على أوكرانيا.

