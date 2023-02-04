النائبة سولاف درويش: دولة 30 يونيو نجحت في مواجهة التحديات العالمية

قالت النائبة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية - في افتتاح المجلس المركزي للإتحاد العربي لعمال البنوك والتأمينات والأعمال المالية المنعقد في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر- إن هذا الاجتماع يأتي ليؤكد للعالم أجمع تمسكنا بشعارنا التاريخي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب "قوتنا في وحدتنا" كى تواجه كافة التحديات التي يشهدها العالم أجمع، وتأثر بها عمالنا العرب بسبب تداعيات الربيع العربي ثم أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

ناهيك عن تحديات الاحتلال الإسرائيلي وما يفرضه علي عمالنا العرب في فلسطين، وجولان، سوريا، وجنوب لبنان من حصار مستمر يؤثر علي قوت يومهم، وهو ما تؤكده منظمتي العمل العربية والدولية في تقاريرها السنوية المقدمة لمؤتمر العمل الدولي بجنيف عن حجم التحديات التى يعانى منها عمالنا في مناطق الاحتلال من حصار وإهانة واستيلاء علي حقوقهم بكافة الطرق.

وشددت سولاف، علي أن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية لاسيما في العشر سنوات الاخيرة من القضاء على الإرهاب، ولا يزال عمالنا الاوفياء نموذجا يحتذى به في المساندة والدعم للدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات خاصة الخارجية التي تهدد العالم أجمع.

وقالت : إن الدولة المصرية "دولة 30 يونيو" بقيادة وادارة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تقف مكتوفة الايدي، بل ترد لعمالها حقهم المشروع، فرغم التحديات القادمة من الخارج، أقرت الدولة حزم غير مسبوقة من الحماية الاجتماعية منها رفع مستمر للحد الادني الاجور، وتبني برامج "حياة كريمة"، وما تحمله من تفاصيل رعاية وحماية وتكافل للمواطن المصري الأكثر احتياجا .

وأكدت أننا نعيش اليوم عهد "الجمهورية الجديدة" القائمة علي المشاركة والعدالة والحريات وحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية ،عهد تنال فيه المرأة المصرية كافة حقوقها.

وأضافت "درويش" أنه جاءت مساهمة العمال العرب في العديد من مواقف ورفض المساس بمقدرات الأمة العربية، ففي عام 1956 ،تم تأسيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي شهد أحداث العدوان الثلاثى علي مصر، وهنا ظهرت المواقف البطولية للعمال العرب عندما أعلنوا رفضهم للعدوان وفرض إرادة الحق المشروع، وأعلنوا مقاطعة السفن والطائرات الامريكية، وعدم تمويلها بالنفط العربي في جميع المطارات والموانئ.

وأعربت سولاف درويش عن تطلعها إلى السوق العربية المشتركة التي تخدم عملية التنمية .

وكانت الجلسة الافتتاحية قد بدأت بالسلام الجمهوري، لجمهورية مصر العربية، والنشيد الوطني للعمال العرب ، والوقوف دقيقة حدادا على روح المرحوم محمد شعبان عزوز عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربى الاشتراكى السوري ورئيس مكتب العمال والفلاحين المركزى ، والقيادى النقابى العربى المعروف .

ثم جرى عرض فيديو توضيحي عن نشأة الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ،وتاريخ جهود ممثلي العمال العرب فى الوطن العربى كله فى أوقات السلم والحرب ، والذى شهد على تضامن العمال فى جميع الدول فى التصدي لجميع الظروف والتحديات بالمشاركة فى البناء ، والتأكيد على دوره فى تقديم المشورة الفنية لجميع العمال ، كما تم عرض نشأة وأهداف النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات وجهودها لخدمة المجتمع وتحسين ظروف أعضاؤها .

حضر فعاليات الافتتاح وفود نقابية عربية، عن بلدان سورية والبحرين والكويت والسعودية والسودان واليمن وفلسطين والأردن ،والجزائر والعراق ولبنان.

