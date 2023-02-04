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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إصابتها بالسرطان.. موعد إجراء ياسمين غيث عملية جراحية خطيرة

ياسمين غيث
ياسمين غيث

نشرت الفنانة ياسمين غيث تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرم تعلن فيه عن موعد خضوعها لاجراء عملية جراحية نتيجة إصابتها بالسرطان. 

وعلقت ياسمين غيث : “إبني يا رب .. هعمل العملية يوم الإتنين الصبح بإذن الله... خايفة بس واثقة في ربي”. 

 

وكانت كتبت ياسمين غيث عبر صفحته على فيسبوك عن إصابتها بمورم حجمه كبير قائلا :" يا رب...اللهم خير لي و إختار لي...يا رب نجيني و هونها عليا و إشفيني و إشفي كل مريض...خلاص الدكاترة أجمعوا إني لازم هعمل العملية قريب، و هتكون open chest مش منظار، حجم الورم أكبر من إنه يتشال بمنظار".

 

واستطردت ياسمين غيث في منشورها:" ربنا اختار لي ده و أنا راضية والله بس أنا خايفة...هقول لكم قبلها بإذن الله...إدعولي كتير".

وكانت أصيبت ياسمين غيث بالسرطان منذ عدة سنوات، واحتفلت منذ عامين بمرور 5 سنوات على علاجها، ولكن المرض عاودها مرة أخرى.

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