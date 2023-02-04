كأس العالم للأندية.. كولر يلقي محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة سياتل

بدأ مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قبل قليل، المحاضرة الفنية الأخيرة مع اللاعبين قبل مواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي استعدادًا للتوجه إلى ملعب المباراة.

ويراجع كولر مع لاعبيه في المحاضرة الختامية كل التفاصيل الفنية والتكتيكية المتعلقة بالمباراة، وكذلك التشكيل الذي يبدأ به مواجهة فريق سياتل الأمريكي.

ويغادر الفريق فندق الإقامة بمدينة طنجة بالمغرب بعد قليل، استعدادًا لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي.

ويواجه الأهلي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة.