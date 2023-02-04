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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو بالكنيست: نتنياهو لا يسيطر على الوضع والنار ستحرقنا جميعا

عضو الكنيست الإسرائيلي
عضو الكنيست الإسرائيلي هيلي تروبر

أعرب عضو الكنيست الإسرائيلي،  هيلي تروبر، والمعروف بأنه رجل ربط الجسور ، عن قلقة بشأن التعديلات القانونية التي تروج لها حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو. 


وفي مقابلة صحفية مع صحيفة "واللا" العبرية، قال تروبر:  نتنياهو لا يسيطر على الوضع ولا أساس حقيقي للكلام كل يومين يرمي أحدهم عود ثقاب ، وفي النهاية ستحرقنا النار جميعًا".

وأضاف "لا يوجد حاليا أساس حقيقي للمفاوضات والحكومة مندفعه دون توقف" وبحسب قوله ، "هناك جو من أبخرة الوقود في الهواء وكل يومين يقوم شخص ما برمي عود ثقاب ، وفي النهاية إذا انتشرت النيران هنا ستحرقنا جميعًا. ولا يهم اليمين أو اليسار بعد الآن. لهذا السبب يجب أن تستمر المسؤولية عن هذا المكان، ولا أستطيع أن أقول إنه حتى الآن كان نجاحًا كبيرًا ، لأن الغايات هي إدارة هذا الأمر في النهاية.

وفي السنوات الأربع الأخيرة من التعثر السياسي في إسرائيل ، تروبر معروفًا كرجل يرمز إلى العلاقات ، وهو مقبول ومقدر معظم التيارات السياسية داخل إسرائيل. كان أحد مهندسي إقامة حكومة نتنياهو - جانتس في عام 2020 ، وساعد في تشكيل حكومة بينيت لابيد بعد عام، واستمرت العلاقات الجيدة والإيجابية مع الليكود وأعضاء المعارضة.

وبعد يوم من تقديم وزير العدل ياريف ليفين خطته القانونية ، دعا رئيس معسكر الدولة بيني جانتس نتنياهو لتشكيل فريق من شأنه تشكيل اتفاقيات واسعة حول تغييرات في نظام العدالة، غلا أن الليكود رفض الاقتراح ودعاه إلى مناقشات حول الإصلاح في اللجنة الدستورية.

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