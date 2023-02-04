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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يعاين ملعب ابن بطوطة قبل مواجهة الأهلي وسياتل بكأس العالم للأندية

صدى البلد

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة بالمغرب، استعدادًا لخوض مباراة سياتل ساوندرز الأمريكي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ولاعبي الفريق على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن تشكيل الأهلي لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية، التي تقام في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: 
حراسة المرمى: محمد الشناوي. 
خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.
خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب ابن بطوطة في مدينة سياتل ساوندرز الأمريكي مارسيل كولر تشكيل الاهلي

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