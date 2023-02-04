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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. دورة تدريبية لمهن الخياطة والتبريد والتكييف

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً من مديرية القوى العاملة، بشأن ختام فعاليات دورتين تدريبيتين على مهنتي الخياطة والتفصيل، والتبريد والتكييف، لـ 30 ومتدربة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ووزير القوى العاملة، حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير فرص تدريب لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

أوضح حازم على حسن، مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ في تقريره، أن الدورات التدريبية يتم تنفيذها في إطار الخطة التدريبية للعام الحالي من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب المهني بمديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، مؤكداً على استمرار الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني بفوة التابع للمديرية لخدمة أبناء المحافظة وتمكين الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية بما يعزز من قدرتهم للحصول على فرص عمل لائقة خاصة في قرى حياة كريمة، وتنفذ الدورات تحت إشراف عادل العوضي، مدير الإدارة، وفوزية البشناقي مديرة منطقة عمل فوة، والدكتور سعد باشا مدير مركز التدريب المهني بفوة.

وتابع: وسبق أن نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ برنامجاً تدريبياً لذوي الهمم بمركز التدريب المهني بفوة على مهنة صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية، كما نظمت مديرية القوى العاملة، ندوة توعية بشركة الزيوت والصابون في مجال السلامة والصحة المهنية، في إطار التواصل المستمر مع العمال في بيئة العمل وتقديم التوعية والتوجيه في مجال السلامة والصحة المهنية لكافة قطاعات الإنتاج. 

وأشار مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، إلى أن الندوة التي تم تنظيمها بناء على حرص وزارة القوى العاملة على توفير بيئة عمل آمنة لعمال مصر وتوفير سبل الدعم اللازم في مجال التوعية بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الموجودة بالمحافظة في مختلف قطاعات العمل.

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