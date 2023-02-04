خالد الجندى: الإقبال على معرض الكتاب فاق الخيال .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه رغم الأزمة الاقتصادية وغلو الأسعار الموجود في العالم كله، إلا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 يشهد حضورًا كبيرًا لأعداد لا يتخيلها عقل.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، اليوم السبت أن حضور معرض الكتاب فوق الخيال ووصل عدد زوار المعرض أمس إلى نصف مليون مواطن، مشيرا إلى أن كل أسرة كانت مصطحبة لأطفالها، وأن الناس كانت تشتري الكتب بنهم خاصة أن بعض الدور قدمت تخفيضات في الأسعار بشكل كبير مراعاة للحالة الاقتصادية.

وطالب الجندي بتمديد معرض الكتاب والمقرر انتهاؤه يوم 6 فبراير الجاري، لأيام أخرى وذلك بسبب الإقبال الشديد من الجمهور، مشيرًا إلى أن كتابه الجديد عن الإمام الشافعي لم يستطع شراء نسخة منه بسبب الإقبال الكبير عليه وانتهاء النسخ الموجودة بالمعرض.