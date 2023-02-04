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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوطنية للصحافة ناعية شريف إسماعيل : مثال للنزاهة والشرف

الراحل المهندس شريف
الراحل المهندس شريف إسماعيل

تنعى الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى؛ المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء السابق، والذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي إن المهندس شريف إسماعيل كان رجلاً وطنياً مخلصاً عاشقاً لبلاده، وسياسياً بارزاً ومثالاً للنزاهة والشرف ، وتاريخه المهني حافل بالعمل والعطاء بلا حدود، فلم يتوان في يوم من الأيام عن العمل لما فيه صالح وخير البلاد.

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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