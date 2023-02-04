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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسبب السرطان وتدمر الشعر .. تحذير عاجل من هذه الكريمات | فيديو

كريمات
كريمات

نصح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، المواطنين بعدم استخدام الماء البارد في فصل الشتاء.

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الكمامة والكحول.. هانى الناظر يقدم نصائح مهمة للوقاية من الطقس السيئ

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تحذير عاجل من هاني الناظر بشأن وصفة خطيرة لتغيير لون العيون

وقال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "هناك بعض الأمراض التي تزيد حدتها في الشتاء ومنها الصدفية الجلدية".

وأشار الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا،: "يجب شرب الماء بكثرة في الشتاء للمساعدة في نضارة البشرة ومقاومة الجفاف، مضيفا: "تم إدخال فتاة للرعاية المركزة بسبب التهاب الجسم نتيجة رسم الحنة".

ووجه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، نصيحة للسيدات، قائلا: "أنصح السيدات بعدم الرسم بالحنة على الجسم لخطورتها وتسببها في حساسية شديدة".

وحذر من كريمات فرد الشعر، قائلا: "كريمات فرد الشعر تحت أي مسمى تحتوى على فورمالين"، موضحا:" الفورمالين مصنف على أنه مادة مسرطنة وهذا شيء خطير"، متابعا: "أنصح البنات والسيدات والشباب ابعدوا تماما عن كريمات فرد الشعر، ليس فقط لخطورتها بل لأنها تدمر الشعر، فضلا عن احتوائها على مادة الفورمالين المسببة للسرطان".
 

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