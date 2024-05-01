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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تعليم دمياط يحتفل بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء

تعليم دمياط
تعليم دمياط

شهد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الاحتفالية التي أقامتها إدارة دمياط الجديدة التعليمية بالتعاون مع إدارتي الموهوبين والتعلم الذكي و العلاقات العامة والإعلام بديوان المديرية بمناسبة الذكرى الـ٤٢ لتحرير سيناء،  بقاعة مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بدمياط الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ والمهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس جهاز التعمير والمهندس عصام عمر رئيس مجلس أمناء المحافظة وأعضاء المجلس والدكتورة إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ولفيف من القيادات التعليمية وأولياء الأمور.

وشهدت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية الغنائية والشعرية، والأوبريتات الوطنية التي قدمها طلاب إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم بقيادة المايسترو الدكتورة هدى عبد النبي أستاذ الموسيقي العربية وأماني طراف مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي.

وقدم وكيل الوزارة خلال كلمته التحية لأرواح الشهداء الطاهرة الذين فاضت أرواحهم فداءً لكرامة الوطن وعزته، وضحوا بحياتهم في سبيل أن تظل رايته خفاقة جيلًا بعد جيل، مقدمًا التقدير والإعتزاز لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لما تبذله الدولة من جهود ومشروعات قومية؛ لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وحفظ مقدرات الدولة، مشيدًا بما قدموه من فقرات فنية تبعث قيم الوطنية والانتماء والولاء للوطن.

وعلى جانب آخر شاهد وكيل الوزارة احتفال الطلاب بذكرى تحرير سيناء برسم لوحات فنية للانتصار، حيث قام عدد من الطلاب الموهوبين بمدارس المحافظة بعمل الرسومات الفنية المعبرة عن ملحمة الانتصارات التى حققها الجيش المصرى من أجل الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه.

ومن جانبه أعرب محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط عن خالص التقدير والامتنان لمشاركة طلاب المحافظة بالإدارات التعليمية المختلفة وإحياء ذكرى عيد تحرير سيناء.

وأثنى غريب، على إصرار وعزيمة الطلاب فى الإبداع والحرص الشديد على المشاركة والتفاعل مع جميع الأحداث والمناسبات والتواصل الدائم مع معلميهم لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم.

ووجه لهم خالص الشكر والتقدير على هذا الجهد المتميز، مثمنا مجهودات مدير عام الخدمات التربوية، وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي وجميع التوجيهات الفنية لما يقدمونه من دعم كامل لأبنائنا الطلاب ومتابعة أنشطتهم والعمل على صقلها وتنميتها وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، حرص الوزارة على مصلحة الطلاب وتحقيق متعة التعلم وإنتاج المعرفة والتي تتطلب معلم متميز، وبيئة مدرسية مناسبة، وبرامج وأنشطة مدرسية تساعد على ظهور مواهب الطلاب وإبداعاتهم.

وأشار إلى أن  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، شدد على أهمية تسليح الجيل القادم بالمهارات والقدرات اللازمة لبناء شخصية قوية قادرة على تحمل المسؤولية والمبادرة والمثابرة والإبداع وخلق الفرص، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تحقيق ذلك بالتوازي مع تطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالقيم الوجدانية والروحية.

وفي نهاية الحفل قدم النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ درع شكر وتقدير نيابة عن أعضاء المجلس  لمحمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم تقديرا لجهوده المتميزة والمبذولة في العملية التعليمية بدمياط.

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دمياط الإدارات التعليمية أحمد البلشي الانتماء والولاء للوطن التواصل الدائم الطلاب الموهوبين العلاقات العامة والإعلام المشروعات المتوسطة

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