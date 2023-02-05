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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني: الرئيس الأوكراني تعهد بعدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية

المستشار الألماني
المستشار الألماني

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن هناك توافق مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول عدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب روسيا.

وفي وقت سابق، سمحت ألمانيا للمصنّعين لديها بإرسال دبابات "ليوبارد 1" قتالية لأوكرانيا في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى الحصول على أسلحة أكثر تقدمًا للتصدّي للقوات الروسية، حسبما قال الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشترايت.

وكانت برلين ذكرت أنها ستزود أوكرانيا بـ14 دبابة "ليوبارد 2" من مخزون جيشها، لكن بعض المصنّعين يريدون هم أيضًا إرسال دبابات من مخزونهم.

ولدى سؤاله في مؤتمر صحافي عن دبابات "ليوبارد 1"، قال هيبيشترايت "يمكنني أن أؤكد.. أنه تمّ إصدار رخصة تصدير"، رافضًا تقديم المزيد من التفاصيل.

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