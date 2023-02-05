تحدث بالعربية.. السفير الأمريكي بتونس يثير التفاعل على مواقع التواصل.. فيديو

أثار السفير الأمريكي الجديد في تونس، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحدثه باللغة العربية، مستخدما اللهجة التونسية المميزة في تقديم نفسه.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بتونس فيديو للسفير أثناء تقديم نفسه، وظهر جوي هود السفير الأمريكي، البالغ من العمر 46 عاما، لأول مرة بعد تسلم أوراق اعتماده الرسمية من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال السفير الأمريكي في الفيديو إنه كان محظوظا بزيارة تونس في العام الماضي، وتأثر بكرم الضيافة، وجمال تونس الخضراء.

وأعرب السفير قائلا:"التحديات الاقتصادية الهامة التي تمر بها تونس في هذه الفترة، لهذا سأعمل أنا وفريقي بجد لتعميق الشراكة الاقتصادية لخلق وظائف جديدة وأتطلع لتعزيز الصداقة التي تربط بين البلدين منذ قرنين وتوفير المزيد من الفرص التعليمية ودعم السياحة ودعم التعاون. متحمس للقائكم وبدء العمل في تونس".