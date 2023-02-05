صاحب مقهى بالمعادي يحتجز عاملا ويكبله بالسلاسل لسرقته

كشف رجال المباحث ملابسات إحتجاز عامل والتعدى عليه بمخزن بالمعادي ، حيث تبين ان صاحب مقهي وراء ارتكاب الواقعة لقيام الاول بسرقة أجهزة من المقهي.



فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة مفادها إحتجاز شخص وتكبيله بالسلاسل الحديدية داخل مخزن خاص بمقهى كائن بدائرة القسم .

على الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعه إنتقل القوات إلى المخزن وتبين وجود عامل سابق بذات المقهى ، مقيم بمحافظة الغربية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، ومُكبل بسلاسل حديدة .

وبمناقشته قرر بقيام صاحب المقهى بإستدراجه من محل سكنه وتكبيله بسبب خلافات بينهما حول العمل تم إستهداف مالك المقهى وأمكن ضبطه .

وبمواجهته بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها ، وإعترف بإرتكابه الواقعة لقيامه بسرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمقهى ، وذلك لإجباره على رد المسروقات وأضاف بمساومة أهلية المجنى عليه على سداد قيمة المسروقات مقابل إطلاق سراحه .

وبإعادة مناقشة المجنى عليه إعترف بإرتكابه واقعة السرقة وقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع بمحل إقامته بمحافظة الغربية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.