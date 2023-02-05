أسرة تنجو من الموت داخل سيارة تسلا سقطت في"منزلق الشيطان" بكاليفورنيا

عرضت فضائية “العربية”، في تقرير لها، تفاصيل سقوط سيارة تسلا أسفل جرف بكاليفورنيا بالقرب من منطقة “منزلق الشيطان”.



سيارة تسلا بداخلها أم وأب وطفلان



واضاف التقرير، أن سيارة تسلا كان بداخلها أم وأب واثنان من أطفالهما ولكن حدثت معجزة إلهية ونجوا جميعا بأعجوبة من حادث تحطم أليمة بالقرب من منطقة تعرف باسم “ منزلق الشيطان”.



واوضح التقرير، أن ممثلي الادعاء بالمنطقة يقاضون الأب بتهم عدة من بينها محاولة القتل بعد أن انحرفت سيارته فجأة علي طريق سريع وسقوطها من على ارتفاع نحو 76 مترا في مشهد يحبس الأنفاس.

سيارة تسلا

وأكد التقرير، ان هناك تساؤلات عديدة حول أسباب الحادث، وان أصابع الاتهام بالبداية وجهت للسيارة الكهربائية تسلا وسط تكهنات بأنها كانت في وضع القيادة الذاتية التي توجد في سيارة تسلا إلا أن شهادة الزوجة التي لا تزال في المستشفي بتعرضها للعنف الأسري وسوء المعاملة كانت أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلي الأب.





