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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتهام عضو بالكونجرس بالتحرش بمساعده بعد طرده بزعم التجسس عليه

عضو الكونجرس المتهم
عضو الكونجرس المتهم بالتحرش بمساعده

يواجه عضو الكونجرس الأمريكي جورج سانتوس اتهامات بالتحرش الجنسي بأحد مساعديه الذي طرده مسبقا لاتهامه بالتجسس على هاتفه المحمول  

وأفاد تقرير لـ ديلي ميل، بأن سانتوس، 34 عامًا، سأل مساعده ديريك مايرز عما إذا كان يستخدم تطبيق المواعدة وأوضح أن لديه ملفًا شخصيًا على التطبيق.

وكان الطرفان يتابعان رسائل من الناخبين في 25 يناير عندما وقعت تلك الادعاءات بالتحرش، وفقًا للرسالة التي تم إرسالها إلى لجنة الأخلاق بمجلس النواب يوم الجمعة.

ويدعي مايرز أن سانتوس طلب منه الجلوس عن قرب بعد أن تحدثوا عن جريندر، وزُعم أنه بدأ في لمس ساقه قبل دعوته إلى الكاريوكي.

وقال مساعد عضو الكونجرس إنه رفض الدعوة، لكن سانتوس حرك يده بعد ذلك إلى 'منطقة الفخذ' وأكد له أن زوجته خارج المدينة ودعاه.

وكان مايرز في طور التعيين من قبل سانتوس، لكن تم فصله قبل يوم واحد من تقديم هذه المزاعم؛ لأنه يواجه اتهامات جنائية بالتنصت على المكالمات الهاتفية في ولاية أوهايو - وهو الأمر الذي ينفيه.

واتهم الصحفي العام الماضي بعد أن نشرت صحيفة صغيرة مقطع صوتي لشهادة أمام المحكمة سجلها شخص آخر وأرسلها إليه.

ودافعت عنه المنظمات الصحفية على نطاق واسع، ودعت إلى إسقاط التهم باسم حرية الصحافة.

وأصدر مايرز أيضًا مقطعا صوتيا إلى حيث كان يجري محادثة مع سانتوس، لكنه فشل في إخباره أو إخبار رئيس موظفيه تشارلي لوفيت أنه كان يسجلها.

وقال سانتوس: 'من الواضح أنني كذبت عليه وكذبت عليه ، مثلما كذبت على أي شخص آخر' بينما كان يشير إلى لوفيت، على الرغم من أنه من غير الواضح ما الذي يعترف بالكذب بشأنه.

وقال مايرز، في منشور على تويتر، إنه قدم أيضًا تقريرًا إلى الكابيتول بوليس ، مضيفًا: “لن يتم التقاضي بشأن هذه الأمور على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل الإعلام الإخبارية”.

واضاف "إنها جرائم خطيرة وستتحدث الأدلة والحقائق عن نفسها إذا تولت اللجنة الأمر، وتم الإعلان عن هذه التغريدة في ضوء الشفافية.

واعترفت متحدثة باسم النائبة سوزان وايلد ، عضو لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب ، بأن رسالته قد استلمها مكتبها.

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