عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عبدالعزيز: لو ماعندناش 60 محترفا في الكورة مش هنقدم مستوى عالٍ.. فيديو

خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز

علق المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، على ضعف أداء مستوى منتخب مصر مقارنة بما كان عليه خلال 2018، قائلا «إن لم يكن لديك 60 لاعبا مصريا محترفا في كبريات الدوريات الـ 5 في أوروبا، ومدير فني يختار 25 منهم، لن نقدم مستوى عالي».

txt

خالد عبدالعزيز: رفضت وضع اسمي على حمامات سباحة الزمالك بسبب منصبي

txt

خالد عبد العزيز يوضح حالة تتدخل فيها الحكومة لحل الأزمات الرياضية.. فيديو


وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاعتماد حاليا على 7 أو 8 لاعبين فقط.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، أن معظم لاعبي منتخب المغرب منتشرون في كبريات الأندية الأوروبية ويقدمون مستويات مختلفة، وهو سبب تفوق أسود الأطس.

وأوضح أن اتحاد الكرة يقدم أداء جيد في بعض الأمور، مثل تعيين المدير الفني الجديد، ورابطة الأندية تحاول عمل دوري منتظم، ولكن هناك أخطاء إدارية مثل قيد اللاعبين ولكن يجب ألا نجلد الذات.
وشدد على أنه لم يكن معجبا بكيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لكنه معجب بفيتوريا المدير الفني الحالي، وهيكتور كوبر المدير الفني السابق.
 

خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق مستوى منتخب مصر منتخب مصر الدوريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق | كم سيصل الكيلو؟

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

أفشة لم يحرز هدفاً في سياتل.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

اجتماع بين مرتضي منصور وجمال علام لحل أزمة قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

كولر حرمه من رقم تاريخي.. لماذا غاب حسين الشحات عن مباراة الأهلي وسياتل؟

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب مصر خلال ساعات.. فيديو

ترشيحاتنا

مفاجأة لاتحاد الكرة.. كواليس رحيل الحضري عن تدريب حراس المنتخب الأولمبي

بيان عاجل من أمريكا بعد الهجوم الإلكتروني العالمي

دعاء بعد العشاء ليلة نصف رجب.. هذه الصيغة لا ترد فهل تعرفها؟

صنع في مصر.. تعرف على قرارات مجلس الوزراء حول صناعة التليفون المحمول

سعر بي ام دبليو 420 موديل 2023 في مصر .. صور

منافسة عسكرية خطيرة.. المنطاد الصيني ينذر بحرب باردة بين واشنطن وبكين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

بعد ظهورها الجريء برفقة خطيبها.. 5 صورعرضت نادين نجيم للانتقادات

من غير أجهزة .. طرق منزلية طبيعية لتقشير الوجه في دقائق

فأر يوقظ رجلا نائما داخل عربة مترو في أمريكا.. شاهد

فيديو

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورات جديدة من المتدربين التابعين لوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ