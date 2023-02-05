خالد عبدالعزيز: لو ماعندناش 60 محترفا في الكورة مش هنقدم مستوى عالٍ.. فيديو

علق المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، على ضعف أداء مستوى منتخب مصر مقارنة بما كان عليه خلال 2018، قائلا «إن لم يكن لديك 60 لاعبا مصريا محترفا في كبريات الدوريات الـ 5 في أوروبا، ومدير فني يختار 25 منهم، لن نقدم مستوى عالي».



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاعتماد حاليا على 7 أو 8 لاعبين فقط.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، أن معظم لاعبي منتخب المغرب منتشرون في كبريات الأندية الأوروبية ويقدمون مستويات مختلفة، وهو سبب تفوق أسود الأطس.

وأوضح أن اتحاد الكرة يقدم أداء جيد في بعض الأمور، مثل تعيين المدير الفني الجديد، ورابطة الأندية تحاول عمل دوري منتظم، ولكن هناك أخطاء إدارية مثل قيد اللاعبين ولكن يجب ألا نجلد الذات.

وشدد على أنه لم يكن معجبا بكيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لكنه معجب بفيتوريا المدير الفني الحالي، وهيكتور كوبر المدير الفني السابق.

