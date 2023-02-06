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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحكي مشوار نجاحه.. الدكتور حسن علي: حصلت على جائزة في أول عيد للإعلاميين

الدكتور حسن علي
الدكتور حسن علي

قال الدكتور حسن علي أستاذ الإعلام بجامعة السويس، ان هناك 30 شهر تمثل حياته بالكامل حيث تخرج في عام 1980 ثم ادي الخدمة العسكرية في أكتوبر من نفس العام كظابط احتياط وقضي فترة التدريب لمدة 6 شهور بالكلية الحربية ثم حصل علي رتبة الملازم وتعلم في هذه الفترة فن الإدارة.

وأضاف الدكتور حسن علي، خلال لقائه ببرنامج “كنوز الوطن” مع الإعلامي أيمن عدلي، أنه كان محظوظا في مرحلة البرنامج العام وكان مذيعا صغيرا ومبتدأ وقدم فكرة برنامج يومي وحديث مباشر وفي ذلك الوقت لم يكن مقدمي البرامج سوى صبري سلامه وفاروق شوشة فقط .. وتم اجتياز التجربة من خلال برنامج قطوف من الحكمة لمدة 5 دقايق يومين.

 

ثلاث دول عربية اشترت البرنامج
 

وأكد حسن علي، أن البرنامج نجح نجاح مبهرا وقامت ثلاث دول عربية بشرائه هي اذاعة الكويت وإذاعة نداء الإسلام بالسعودية وإذاعة الرياض وحصل البرنامج علي الجائزة الأولى في أول عيد للإعلاميين وتم طبع البرنامج لثلاث كتب و كل كتاب يتكون من 100 حلقة.

 

البرنامج الكويت السعودية الرياض عيد للإعلاميين كتب الكلية الحربية

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