بهجت: المصريون القدماء كان لديهم فكر عميق ويفكرون بشكل بحثي منهجي صحيح .. فيديو

قال الدكتور محمود محمد بهجت المشرف علي المعامل المركزية ومراكز التميز بالمركز القومي للبحوث، إن الجميع كان يتعامل مع كلمة "تحنيط" علي انها كلمة بها الكثير من الألغاز ولابد من معرفتها، مشيراً إلى أن علماء المصريات والحفريات يبذلون مجهودات عظيمة من أجل معرفة سر التحنيط.

واضاف "محمود محمد بهجت" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع علي قناة سي بي سي، أن المصريين القدماء كان لديهم فكر عميق ويفكرون بشكل مؤسسي وعلي مستوي بحثي منهجي صحيح.

وتابع الدكتور محمود محمد رفعت أن المواد التي كانوا يستخدمونها القدماء المصريين ليست بالبساطة كما يتوقعها البعض ولكنها تركيبات من مواد معينة ودقيقة.