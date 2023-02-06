اختيار موقع لانشاء منفذ لبيع الخضروات بمدينة الحسنة

يدرس مركز ومدينة الحسنة محافظة

شمال سيناء، إختيار موقع بمدينة الحسنة لعمل منفذ لبيع الخضراوات تابع لقيادة الجيش الثالث الميداني ..وقام المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، ومرافقيه بمعاينة احد الموقع استعداداً لبدء التنفيذ فى اقامة منفذ البيع .

وأشار رئيس المركز والمدينة، أن هذه المشروعات تهدف إلى تقديم المنتجات إلى المواطن بجودة عالية وبأسعار مخفضة جدا تتناسب مع دخل المواطنين بمركز الحسنة ٠

احكام السيطرة

واضاف، أن مصلحة المواطن ومحاربة إستغلاله هدف رئيسي ، بالإضافة إلى إحكام السيطرة على موجة ارتفاع الأسعار المنتشرة حالياً بالاسواق وتوفير كافة إحتياجات المواطنين تسهيلاً وتيسيرا على أهالينا بمركز ومدينة الحسنة ٠

يأتى ذلك ضمن إهتمام رئاسة مركز ومدينة الحسنة بالوقوف الي جانب المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتخفيف العبء عن الجميع.



