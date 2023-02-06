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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاضر تحكيمي: سيراميكا كليوباترا استحق ركلة جزاء وحُرم من هدف صحيح أمام إنبي

صدى البلد

قال محمد صلاح عبد الفتاح، المحاضر التحكيمي، إن سيراميكا كليوباترا، تم حرمانه من هدف مستحق، أمام إنبي، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الحكم المساعد أخطأ في تمركزه أثناء اتخاذ القرار الخاطئ باحتساب الهدف تسلل.

وأشار إلى أن حكم المباراة أخطأ هو الآخر في عدم التدخل ومساعدته لحكم الراية، بينما حكم الفيديو هو الآخر كان متردد في اتخاذ القرار قبل أن يُعلن إلغاء الهدف.

تقنية الفيديو

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واستطرد، بأن تقنية الفيديو لم ترصد لحظة التسلل، وهو موقف تحكيمي غريب للغاية، فضلًا عن أن الهدف لم يكن به أي شك على الإطلاق، مشددًا أن حكم الفيديو كان عليه التدخل عند طلب سيراميكا كليوباترا، الحصول على ركلة جزاء.

واختتم تصريحاته، بأن أحمد ياسر ريان تحصل على الكرة داخل منطقة الجزاء، ليعرقله حارس مرمى إنبي، وهو ما أكد أحقية سيراميكا كليوباترا في الحصول على ركلة جزاء، تجاهلها الحكم، وتقنية الفيديو أيضًا التي لم تستدعِ الحكم لمراجعة اللعبة.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا تقنية الفيديو سيراميكا هاني حتحوت

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