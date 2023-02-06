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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الفيروس الحليمي وعلاقته بالإصابة بسرطان عنق الرحم.. استاذ طب النساء يوضح

عمرو عبد العزيز،
عمرو عبد العزيز، استاذ طب النساء والتوليد

خصص برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” فقرة للحديث عن مدى خطورة الفيروس الحليمي على الرجل والمرأة وتسببه في سرطان عنق الرحم وطرق الوقاية منه|.
 

وقال عمرو عبد العزيز، استاذ طب النساء والتوليد، إن التطعيم ضد الفيروس الحليمي متاح من عمر 9 سنوات، متابعا:" يجب حصول الفتيات على التطعيم قبل الزواج، وذلك تجنبا لإصابة عنق الرحم بالسرطان".

 

وأضاف “عمرو عبد العزيز”خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك طرق وآليات لتجنب الإصابة سرطان عنق الرحم، سواء بالمتابعة الدورية أو إجراء اختبارات، مشددا على أن التطعيم هو الحل الأمثل لتجنب الإصابة بسرطان الرحم.

ولفت إلى أن الفيروس الحليمي متعدد الأنواع، من ضمن تلك الأنواع نوعين يتسببان في 70% من سرطان عنق الرحم، منوها بأنه يأتي في المرحلة الثانية من السرطان لدى السيدات بعض سرطان الثدي.
 

الفيروس الحليمي الزواج عنق الرحم سرطان عنق الرحم سرطان الثدي اخبار التوك شو

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