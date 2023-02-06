مناطق انقطاع مياه الشرب بدمياط اليوم.. تعرف عليها

أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن انقطاع مياه الشرب اليوم الاثنبن، عن عدد من المناطق بدمياط من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.

جاء ذلك خلال بيان صادر عن الشركة، أن انقطاع مياه الشرب سيكون بمركزى كفرسعد وكفر البطيخ وذلك لربط خط مياه توسعات مياه محطة كفر سليمان وإجراء بعض أعمال الصيانة.

ونبه البيان، على المواطنين بالتعامل مع انقطاع المياه وتخزين احتياجاتهم من مياه الشرب في فترة انقطاع المياه على أن تعود المياة لطبيعتها فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأوضح البيان أن الغرض من ذلك تحسين الخدمة، وعودة المياه بشكل طبيعى بعد ذلك في تلك المناطق.