عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناطق انقطاع مياه الشرب بدمياط اليوم.. تعرف عليها

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن انقطاع مياه الشرب اليوم الاثنبن، عن عدد من المناطق بدمياط من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.

جاء ذلك خلال بيان صادر عن الشركة، أن انقطاع مياه الشرب سيكون بمركزى كفرسعد وكفر البطيخ وذلك لربط خط مياه توسعات مياه محطة كفر سليمان وإجراء بعض أعمال الصيانة.

ونبه البيان، على المواطنين بالتعامل مع انقطاع المياه وتخزين احتياجاتهم من مياه الشرب في فترة انقطاع المياه على أن تعود المياة لطبيعتها فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأوضح البيان أن الغرض من ذلك تحسين الخدمة، وعودة المياه بشكل طبيعى بعد ذلك في تلك المناطق. 

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط

دمياط مياة الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحى انقطاع المياه مياه الشرب والصرف الصحي محافظة دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

هزة أرضية عنيفة|عاجل وهام من المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم

البانيه بـ90 جنيه والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن هذا التوقيت

زلزال يشعر به سكان القاهرة الآن

البحوث الفلكية: زلزال اليوم له أكثر من 7 توابع حتى الآن

توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

نيشان: هزة أرضية في لبنان الان

عيار 21 الآن يخسر 245 جنيهًا|مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط

ميناء دمياط يستقبل ناقلة يونانية تحمل 70 ألف طن من الغاز المسال

ترشيحاتنا

القومي للبحوث الفلكية: مصر لم تدخل حزام الزلازل ويجب الابتعاد عن الشائعات

الزمالك يتحدى الأزمات أمام فاركو في الدوري المصري

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

شاهد| بعد زلازل مدمرة في تركيا وسوريا.. توجيه عاجل من الرئيس الأمريكي

بسبب شقة سكنية.. مقتل موظف على يد شقيقه بقرية في القليوبية

67 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 6-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. أحلام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

احذر .. 4 علامات يرسلها الجسم وعليك عدم إهمالها أبرزها الشعور بالبرودة دائما

تناول 4 أكوب من هذا المشروب يقلل مخاطر الإصابة بالسكري

نوعان من التوابل الشائعة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

فيديو

بملابس جريئة.. بطلة عندليب الدقي تعود بعد غياب 15 عاما

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ