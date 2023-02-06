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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

وفر فلوسك.. هاني الناظر يقدم روشتة مجانية لحل مشاكل الشعر

هاني الناظر
هاني الناظر

مشاكل الشعر من أكثر الأمور التحديات التي تواجه العديد من الأشخاص وبالأخص السيدات و الفتيات، حيث تعاني معظمهن من مشاكل الشعر المختلفة كالتساقط، القشرة، و الترطيب و غيرها من المشاكل الأخرى.

 

قدم الدكتور هاني الناظر،  استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بعض العلاجات و الحلول التي تتناسب مع مشاكل الشعر الشائعة.

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علاج  مشاكل الشعر 

 

كتب هاني الناظر:"امتي اقول اني بعاني من  مشكلة سقوط شعر مرضية  ؟ اذا وجدت يوميا علي المخدة الصبح اكثر من ١٢٠شعرة لان هذا يعني ان الشعر يتساقط  تلقائيا دون اي شد  .. طيب والشعر اللي بيقع في المشط والفرشاة وأثناء الغسيل ؟ لا خوف منه لانه بيقع علشان يطلع جديد مكانه."


تابع:" اذن ماهو العلاج المناسب لسقوط الشعر ؟ ممكن كبسولات بانتوجار او اقراص برفكتيل او كبسولات Royal Vit G واحدة بعد الافطار يوميا من ثلاثة شهور ومعاها حمامات زيت مكونة من خليط متساوي من زيت اللوز الحلو وزيت الزيتون وزيت الجزر وزيت السمسم لتدليك فروة الرأس والشعر مرتين اسبوعيا."


أكد:"طيب ايه احسن شامبو ؟ كل انواع الشامبو تصلح ولكن في الانواع الجيدة الآتية coffee zinc shampoo او  StrongVille Shampoo  او  plantofix Shampoo او  Dr.skin shampoo .. واحسن حاجة للشعر الهايش ايه ؟ StrongVille hair cream اوBlue care hair  cream او زيت اللوز الحلو كويس.."


أضاف:"وقشرة الشعر نعمل فيها ايه ؟ كل ما نغسل شعرنا ندهن فروة الرأس باي نوع من أنواع شامبوهات القشرة ونتركه علي فروة الرأس حوالي عشر دقائق وبعدين نشطفه ؟ ممكن شامبو Clear او nizabex .."


قال هاني الناظر: "هل كل كريمات فرد الشعر تحت مسمي فيللر او بروتين او كولاچين او اي اسماء غيرها فعلا خطيرة ؟ خطيرة جداً علي الصحة والشعر والجلد وممكن تأثيرها يبان بعد ثلاث او اربع مرات .. حتي لوكانت زيرو فورمالين ؟ نعم حتي لو كانت زيرو فورمالين .. طيب والنوع البرازيلي للفرد بيقولوا آمن ومش خطير ؟ البرازيلي زي الهندي زي الامريكاني كله خطير  ضار علي الشعر ؟ طيب نعمل ايه علشان نفرد الشعر ؟ ممكن السشوار ولكن  بمعدلات قليلة."
 

هل يوجد علاج للصلع الوراثي ؟ للاسف لايوجد علاج دوائي لسقوط الشعر.

مشاكل الشعر هاني الناظر علاج مشاكل الشعر هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية سقوط الشعر

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