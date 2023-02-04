بعد نجاح المسلسل.. علاج أزمة منتصف العمر

تصدر مسلسل “أزمة منتصف العمر” مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما حقق نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا.

وناقش مسلسل “أزمة منتصف العمر” الذي قام ببطولته الفنان أحمد فهمي والفنانة ريهام عبد الغفور، الأزمات و المشاعر السلبية التي يتعرض لها الكثير بعد سن الأربعين، كالمشاكل والاضطرابات النفسية التي تؤثر على صحتهم النفسية والعامة أيضا بالسلب.

معلومات عن أزمة منتصف العمر

تعرف أزمة منتصف العمر بأنها فترة من الاضطراب العاطفي في منتصف العمر، حوالي 40 إلى 60 عامًا، وتتميز برغبة قوية في التغيير، وفي حين أن التنقل في التغيير هو جزء لا مفر منه من التجربة الإنسانية، إلا أن منتصف العمر يمكن أن يجلب تحولات فريدة في الحياة على عكس المراحل السابقة واللاحقة في الحياة، بما في ذلك زيادة الوعي بالوفيات.

لم يتم تحديد معايير أزمات منتصف العمر جيدًا وقد تختلف من شخص لآخر، لكنها غالبًا ما تتميز بمشاعر قوية ومهارات تأقلم غير صحية وتغييرات في السلوك، وفقًا للخبراء.

إن فهم ماهية أزمة منتصف العمر، وكيفية تحديد العلامات والأعراض، والعلاجات المتاحة، أمر مهم للتعافي من (أو دعم أحد أفراد أسرتهمن خلال) أزمة منتصف العمر، والسماح بأن تكون سنوات منتصف العمر فترة حياة صحية ونمو والفرح والرضا.

ما هي أزمة منتصف العمر؟

يقول Michael G، طبيب نفساني إكلينيكي يمارس في لوس أنجلوس، إنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يبدأ الشخص في التساؤل عما يمكن أن يجلب المعنى والوفاء للجزء الأخير من حياته الذي قد يكون مفقودًا أو غير مستكشف.

ويقول الدكتور ويتر إن هذا الاستجواب قد يؤدي إلى تغيير مفاجئ في المهنة أو الالتزام بالعلاقات أو استكشاف الهواية، ولكنه قد يشمل أيضًا سلوكيات وأفعالًا أكثر اندفاعًا، مثل عادات الإنفاق المحفوفة بالمخاطر والمخاوف الصحية.

ويضيف: “مع ذلك، فإن المنظور المتغير والاهتمام بالوفيات التي تحدث أثناء أزمة منتصف العمر لا يظهر دائمًا في أعراض سلبية، وقد يؤدي بدلاً من ذلك إلى بذل جهد أكثر تركيزًا وتفانيًا للأسرة أو رغبة أقوى في التركيز بشكل أقل على العمل والمزيد على الحياة”.

ويوضح أنه على الرغم من عدم وجود علامة مشتركة واحدة، إلا أنها تمثل في كثير من الأحيان تحولًا في المنظور بالنسبة للصورة الذاتية للفرد والمشاركة في الحياة.

ما الذي يسبب أزمة منتصف العمر؟

يمكن أن تحدث أزمة منتصف العمر بسبب أي عدد من العوامل الرئيسية، بما في ذلك الطلاق أو وفاة أحد أفراد أسرته أو الملل أو حدث مهم في الحياة، كما تقول كريستال جاكسون، وهي معالج مرخص والمدير التنفيذي لشركة Simply Being Wellness Counselling فيفارمنجتون، كونيتيكت: “الذي يساعد العملاء في منتصف العمر على التنقل في تحولات الحياة. يحدث هذا التحول عندما تكون هوية الشخص وهدفه في الحياة في صراع مباشر، عادة بسبب الشيخوخة”.

هل توجد علاجات لأزمة منتصف العمر؟

نظرًا لأن أزمة منتصف العمر لا تُصنف على أنها حالة طبية، فلا يوجد علاج وحيد أو مسار علاجي، ومع ذلك هناك العديد من الخيارات لمن يطلبون المساعدة.

للتخفيف من آثار الحالة المزاجية أو السلوكيات أو الاضطرابات الجسدية المتعلقة بأعراض أزمة منتصف العمر ولإعادة صياغة الأفكار الضارة إلى عقلية وروتين أكثر صحة، غالبًا ما يوصي الخبراء، بما في ذلك جاكسون والدكتور ويتر، بالتماس العلاج مع أخصائي صحة عقلية مرخص.

يقول الدكتور ويتر، بدلاً من علاجها، "إن أزمة منتصف العمر هي شيء يجب معالجته والتأمل فيه واستكشافه، ويمكن أن يساعد العلاج أيضًا في تقليل فرص التصرف باندفاع إلى درجة التسبب في عواقب سلبية غير مقصودة".





المصدر:forbes