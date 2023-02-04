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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان خيالي.. تفاصيل إطلالة زوجة أحمد عصام في حفل زفافها.. شاهد

أحمد عصام وزوجته
أحمد عصام وزوجته

احتفل مساء أمس الفنان أحمد عصام بعقد قرانه وزفافه في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور نخبة كبيرة من النجوم و المشاهير.


تألقت زوجة أحمد عصام في حفل زفافها بإطلالة خيالية، حيث ارتدت فستانا أبيضا بذيل طويل للغاية واتسم التصميم بالقماش المرصع بالكامل ما زاد من اناقتها.

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حمل فستان زوجة أحمد عصام توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، وتزينت العروس بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها وجاذبيتها. 


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة أحمد عصام على تسريحة شعر من أنامل المصفف ربيع مراد، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا راغب مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
 

حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام
حفل زفاف أحمد عصام
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