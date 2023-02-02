صغرت 20 سنة..أصالة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة منأحدث ظهور لها.

تألقت أصالة في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم باللون الأسود المزين بالتطريزات ذات اللونالذهبي.

تزينت أقالة بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، و علق متابعيها على أحدث ظهور لها قائلين:" صغرت ٢٠سنة".

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أصالة على خصلات شعرها القصير المموج المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابيةالهادئة و الغير مبالغ فيها.