صحف الكويت .. زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب تركيا ..وأوكرانيا تعين وزيرًا جديدًا للدفاع وسط فضائح الفساد

لافروف يبحث في بغداد ملفي الطاقة والأمن الغذائي

وزير الطاقة السعودي يدعو العالم لتحوّل غير متسرع للطاقة البديلة

سلالة جديدة من الحمى القلاعية تغلق أسواق المواشي في الأردن

أردوغان: البعثات الدبلوماسية الغربية في تركيا "ستدفع ثمن" إغلاقها

زيلينسكي: روسيا تزيد الضغوط والقتال يشتد في دونيتسك

وزير جديد للدفاع في أوكرانيا وسط " فضائح فساد "



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل لأعمال الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحافيين العرب وللدور المهم الذي يقوم به الاتحاد في دعم الصحافة والقارئ العربي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحافيين العرب، وذلك برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد ونقيب الصحفيين العراقيين، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحايين المصريين والرئيس الشرفي لاتحاد الصحافيين العرب.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن زلزالاً بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب تركيا مشيرةً إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات. وشعر بهذه الهزة، التي تم تسجيلها عند الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت تركيا، سكان في سوريا ولبنان والأردن وقبرص واليونان والأردن والعراق.

وأفاد الدفاع المدني السوري، بأن مباني سكنية عدة انهارت في مناطق شمال غربي سوريا بسبب الزلزال، مشيراً إلى وجود عالقين تحت الأنقاض.

وقالت "الجريدة" إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وصل إلى العراق للقاء قادة البلاد ومناقشة مسائل بينها، على وجه الخصوص، ملفا الطاقة والأمن الغذائي في ضوء النزاع في أوكرانيا.

ونقلت "القبس" عن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، قوله إن العالم ينحو إلى تحوّل غير متسرع نحو الطاقة البديلة التي تسعى دول العالم نحوها للحد من تدهور المناخ والاحتباس الحراري، مضيفًا: "أنا أسأل الجميع، كيف ستكون تكلفة هذا كله (التحول للطاقة البديلة بشكل متسرع)؟ كيف سيكون حال المنافسة على ذات الموارد المحدودة؟".

وذكرت "الراي" أن وزارة الزراعة الأردنية، أعلنت إغلاق أسواق المواشي في محافظات المملكة لمدة 14 يومًا، بعد رصد إصابات بعترة جديدة لفيروس الحمّى القلاعية، مشيرةً إلى أنها عملت على تشكيل لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بمربي الأبقار، ومخاطبة الجهات الرسمية لوضع نقاط تفتيش لمنع تنقل الحيوانات بين المحافظات، إلى جانب تعليق استيراد الأعلاف الخشنة من العراق بشكل مؤقت.

دوليًا، نقلت "الوطن" عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن البعثات الدبلوماسية الغربية في تركيا "ستدفع ثمن" إصدارها تحذيرات أمنية وإغلاقها المؤقت لقنصلياتها في البلاد الأسبوع الماضي.

وقالت "الأنباء" إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن معارك ضارية تدور في منطقة دونيتسك في الشرق مع تكثيف روسيا الضغوط قبل الذكرى الأولى لغزوها بلاده، مضيفًا أن روسيا تمارس ضغوطا متزايدة "لتعويض هزائمها في العام الماضي، نرى ذلك على مختلف قطاعات الجبهة، (وتمارس روسيا) أيضا الضغوط فيما يتعلق بالمعلومات".

وقالت "الراي" إن زعيم الحزب الحاكم "خادم الشعب" في أوكرانيا ديفيد أراخاميا، أعلن، أن رئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف، سيشغل منصب وزير للدفاع بدلاً من أولكسي رزنيكوف، وذلك وسط "فضائح فساد" طالت الوزارة أخيراً.