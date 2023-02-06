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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد المران الرئيسي لـ الأهلي قبل مواجهة ريال مدريد

الأهلي
الأهلي

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة ريال مدريد الإسباني،  في التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء غد الثلاثاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب وهو نفس الملعب الذي تقام عليه المباراة.

ويستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم الاثنين على ملعب الجامعة المغربية وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة ريال مدريد المقبلة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى العاصمة المغربية الرباط مساء أمس الأحد قادمة من طنجة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس بدون راحة بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.

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