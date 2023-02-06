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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الذهب بأقل من ألف ونص| الدولار يسجل 30.13 ومفاجأة بعيار 21 اليوم

الذهب و الدولار
الذهب و الدولار

نشر موقع صدى البلد الإخباري، اليوم الأثنين 6 فبراير 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، و حالة الطقس وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، بجانب ما سجلته أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم. 

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الذهب ينخفض ومفاجأة بعيار 21 اليوم .. فيديو

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الدولار اليوم بكام بعد الانخفاض.. تعرف على أسعار العملات مقابل الجنيه

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد»  تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم  الأثنين 6 فبراير 2023.

وكشفت الإعلامية رشا مجدي، في برنامجها الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، أن هناك انخفاضا فى أسعار الذهب منذ الأمس.

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب عيار 18 سجل 1.470 جنيها.
أسعار الذهب عيار 21 سجل 1.715 جنيها.
أسعار الذهب عيار 24 سجل 1.960 جنيها.
سعر الجنيه الذهب سجل 13.720 جنيها.
 

 

سعر الدولار اليوم  


سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.13 جنيه للشراء و30.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو 
سعر اليورو 32.13 جنيه للشراء و33.06 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترلينى 36.30 جنيه للشراء و 37.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي 
سعر الريال السعودي 8.02 جنيه للشراء و 8.05 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 95.36 جنيه للشراء و 99.15 جنيه للبيع.

أسعار الخضروات اليوم 

انخفضت أسعار الخضروات اليوم حيث وصل سعر الطماطم إلى 6.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 4.75 جنيه للكيلو، والبصل إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي 8.5 جنيه للكيلو و الخيار 5.5 جنيه للكيلو و الباذنجان وصل سعره إلي 7.5 جنيه للكيلو، أما الملوخية فسجّلت 13 جنيها للكيلو كأعلى سعر. 
 

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين
ووصل سعر البرتقال إلى 5 جنيهات، والجوافة بـ 10 جنيهات ووصل سعر كيلو الفرولة إلى 9 جنيهات، والكانتلوب إلي 10 جنيهات للكيلو.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 6 فبراير 2023 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة:

الفجْر: 5:14 ص
الظُّهْر: 12:09 م
العَصر: 3:13 م
المَغرب: 5:35 م
العِشاء: 6:54 م
 

 

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الطقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم


العظمى الصغرى
القاهرة 17 - 11

الإسكندرية 17 - 11

مطروح 18 - 12

شرم الشيخ 21 - 13

سوهاج 19 - 7

أسوان 21 - 9

قنا 20 - 9

درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية
العظمى الصغرى

الرياض 29 - 19

أبوظبي 25 - 20

أنقرة 1  - 4_

لندن 8 - 2

واشنطن 11 - 5

باريس 22 - 5

بكين 7 -1_

 

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