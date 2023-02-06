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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

التفاصيل الكاملة لإصابته.. موقف كهربا من مباراة الأهلي وريال مدريد بمونديال الأندية

صدى البلد

اكتفى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الاثنين على ملعب الجامعة المغربية في الرباط استعدادا لمباراة ريال مدريد.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي: "كهربا يعاني من إجهاد عضلي لذلك فضل الجهاز الطبي والفني أن يخوض اللاعب تدريبات منفردة ".

وأوضح أبوعبلة أن كهربا خاض تدريبات الجري منفردا حول الملعب قبل أن ينتظم في برنامج تدريبي تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق .

وأضاف أبوعبلة أن كهربا سوف يخضع لفحص طبي قبل مران الفريق غدا لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية والاطمئنان على حالة الإجهاد العضلي التي تعرض لها.

وحدد الجهاز الفني بالتعاون مع أبو عبلة برنامجا بدنيا واستشفائيا ضمن فقرات المران خلال ال٤٨ ساعة الجارية لتفادي حالات الإجهاد لدى اللاعبين.

وحرص المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعبين حول عدد من  الأمور الفنية استعدادا لمباراة ريال مدريد قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى العاصمة المغربية الرباط مساء أمس "الأحد" قادمة من طنجة.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب.

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