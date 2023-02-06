الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية .. استخراجها برقم الجلوس والاسم

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 87 ألف 213 طالب وطالبة وبلغ نسبة الحاصلين علي 50% فأكثر 88.02%.

وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن المحافظ اعتمد أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغت نسبة الحاصلين على 50% فأكثر92.5% بإجمالي 2038 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات، بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50% فأكثر في الشهادة الإعدادية للصم 97.7% من إجمالي 48 طالب تقدموا للامتحانات، في حين بلغت نسبة الحاصلين على 50% فأكثر للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% من إجمالي 13 طالب تقدموا للامتحانات.

ويتقدم محافظ الغربية بأصدق التهاني لأبناء المحافظة متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في الفصل الدراسي الثاني موجهاً الشكر لرجال التربية والتعليم مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الغربية.

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