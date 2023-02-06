انهيار 2834 منشأة.. تركيا تعلن آخر حصيلة لضحايا الزلزال المدمر

أعلن أورهان تتار، مدير عام إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم "الاثنين"، ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد إلى 1121 شخصًا.

وقال تتار خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم: "عدد ضحايا الزلازل في تركيا وصل إلى 1121 و7 آلاف 634 مصابًا وانهيار ألفين و834 مبنى".

بايدن يأمر بمساعدات

ومنذ قليل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يشعر بحزن عميق بسبب الخسائر في الأرواح والدمار الناجم عن الزلزال الذي شهدته تركيا وسوريا فجر اليوم.

وأضاف بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "وجهت فريقي لمواصلة مراقبة الوضع عن كثب بالتنسيق مع تركيا وتقديم أي مساعدة مطلوبة".

وشهدت كلا من تركيا وسوريا زلزالا فجر اليوم الاثنين بلغت قوته 7.8 درجة ضرب ، هو الأسوأ الذي تشهده تركيا هذا القرن، كما شعر به سكان في قبرص ولبنان وتلاه زلزال آخر كبير مع بداية الظهيرة بقوة 7.7 درجة.

ولم يتضح حجم الضرر الذي تسبب فيه الزلزال الثاني الذي شعر به السكان أيضا في أنحاء المنطقة ، في وقت يكافح فيه المنقذون لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض وسط ظروف جوية صعبة.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الزلزال بأنه أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عقود طويلة، مرجحا زيادة عدد القتلى مع استمرار جهود البحث والإنقاذ.

وقال اردوغان، للصحفيين في مؤتمر صحفي في مركز تنسيق إدارة الكوارث في أنقرة: "الجميع يضعون كل قلوبهم وأرواحهم في الجهود المبذولة لكن الشتاء وبرودة الطقس وحدوث الزلزال خلال الليل صعب من الأمور".

وفي سوريا، التي مزقتها حرب أهلية دائرة منذ ما يزيد عن 11 عاما، ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية نقلا عن مسؤول كبير في قطاع الصحة أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 371 قتيلا على الأقل و1089 إصابة.

ويعتقد أن الحصيلة التي تصدر عن وسائل إعلام رسمية في سوريا تشمل من يعيشون في مناطق تسيطر عليها الحكومة.

وقال منقذون من الخوذ البيضاء إن الزلزال أودى بحياة 221 وأصاب المئات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا وتقطعت السبل بالناس في برد الشتاء.

كما أفادت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن ما لا يقل عن 225 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 811 في شمال غرب سوريا جراء الزلزال.