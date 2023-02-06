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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد إحالتها للرئيس.. 10 توصيات ضمن دراسة العنف الأسري للحماية الاجتماعية والدينية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الدراسة البرلمانية الخاصة بالعنف الأسري فيما يتعلق بأسباب والأثار وسبل المواجهة إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد موافقة المجلس على الدراسة البرلمانية.

وجاءت توصيات الدراسة في مجال الحماية الاجتماعية، متمثلة في الآتي:

التوسع في برامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية.

التوسع في إنشاء وحدات الدعم النفسي التي تختص بتأهيل وإعادة دمج ضحايا العنف وتأهيل القائمين عليه.

زيادة دور استضافة المعنفات في المحافظات

زيادة عدد دور استضافة المعنفات في المحافظات المختلفة، بجانب تفعيل أدوار أندية "الطفل، والفتاة، والسكان" داخل مراكز الشباب.

تفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلى والمركزي.

تيسير شروط المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة لتوفير مصادر دخل مناسبة في محاولة لسد منافذ العنف الأسري المحتمل.

أما التوصيات الدينية تمثلت في:

تأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة، عبر برامج تدريبية علمية، على تناول قضايا الأسرة، وبث روح المودة والتألف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة.

إنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضمن كل ما يحتاجه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة.

رقمنة الإنتاج العلمي بشأن قيم التسامح والمودة والألفة.

رقمنة الإنتاج العلمي الذي يحض على قيم التسامح والمودة والألفة واتاحته على المنصة الالكترونية المخصصة لذلك.

المنصة الالكترونية البرلمان رئيس مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ المؤسسات الدينية

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