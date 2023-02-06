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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو جمال يضيف الهدف الثاني لـ فاركو في مرمى الزمالك

صدى البلد

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي فاركو من تسجيل الهدف الثاني في مرمى الزمالك، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 17  من بطولة الدوري الممتاز.

تسلم عمرو جمال الكرة على خط منطقة الجزاء في الدقيقة 29 من عمر المباراة وسدد كرة قوية على يمين محمد عواد الذي لم يتمكن من التصدي لها وسكنت الكرة الشباك لتصبح النتيجة 2-0.

واستطاع لاعبو فاركو كسر مصيدة التسلل وتغلغل شكرسي نجيب في الدقيقة 5 من عمر المباراة وسدد كرة رائعة على يمين محمد عواد حارس مرمى الزمالك ليعلن حكم المباراة عن الهدف الأول لفاركو.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.
خط الدفاع: جابر كامل - رامي صبري - أحمد عوض - جيفرسون إينكادا.
خط الوسط: محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد صغيري .
خط الهجوم: شكري نجيب - عمرو جمال - رزقي حمرون.
ويجلس على دكة البدلاء كل من:
محمود السيد - أحمد مودي - محمود عماد - سيف تيري - محمود جهاد - علي بهيج - عبدالله بكري - دي ماريا - عزمي غوما.

ويضم تشكيل الزمالك:
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - سيد عبد الله "نيمار"
خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر
خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد طارق وأحمد فتوح و عمر جابر وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا.
 

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