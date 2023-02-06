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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرة الأولى خلال شتاء ٢٠٢٣..محافظة الإسماعيلية تسجل العظمى ١٦ درجة مئوية

توقعات الطقس اليوم
توقعات الطقس اليوم الاثنين

سجلت محافظة الإسماعيلية للمرة الأولى خلال شتاء 2032، درجة حرارة عظمى ١٦ درجة مئوية.


وصاحب ذلك نشاط للرياح الذى عمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء الي الغد الثلاثاء مع انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة خلال فترات الليل .
 

وأعلنت الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، برئاسة اللواء هنري ابراهيم، توقعات طقس اليوم الاثنين.

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وتوقعت الشبكة الوطنية أن  تهب كتلة هوائية باردة عبر شمال شرق أوروبا ومنها الي البحر المتوسط حتي تصل الي سواحل البلاد، وتتقدم تدريجيا إلي الداخل لتشمل كافة الأنحاء بمختلف الظواهر الجوية.

️ومن المتوقع خلال ساعات الليل حتى اخر ساعات يوم الاثنين ان يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي الاسماعيلية 16 درجة والصغري 9.

كما أنه من المتوقع أيضًا أن تشهد المناطق التي لها ظهير صحراوي انخفاض كبير في درجة الحرارة الصغري كما يزداد الاحساس ببرودة الطقس هناك.

️كما تتكاثر السحب علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة وتزيد من برودة الطقس.

كما يؤدي أيضا إلي إثارة الرمال والأتربة علي محافظة الاسماعيلية.

وعن درجات الحرارة العظمى ١٦° والصغرى ٩° درجة مئوية.

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