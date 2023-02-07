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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عفت نصار: لا أعرف من المدير الفني للزمالك.. ويجب إقامة معسكر قبل مواجهة بلوزداد

صدى البلد

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن هناك سوء مستوى واضح لعدد من لاعبي الفريق الأبيض، خلال الفترة الماضية.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لاعبو الزمالك لن يتحملوا المسئولية، الأمور خرجت عن السيطرة، لكن لا بد من إعادة الانضباط في النواحي الإدارية، ولذلك أناشد رئيس الزمالك بالاستقالة، وأن تكون هناك دماء جديدة تقود النادي، وأن يبتعد الزمالك عن إثارة الأزمات مع الأطراف الأخرى".

وأضاف: "لا أعرف من هو المدير الفني الذي يقود الزمالك حاليًا؟!، فيريرا لم يكن بعيدًا عن النادي وليس مدربا جديدًا".

وواصل: "لا بد من إعادة لم الشمل سريعا، وعمل معسكر مغلق للاعبين، والابتعاد عن أزمات إدارة النادي بشكل سريع للمحافظة على فريق الكرة بنادي الزمالك".

وأكمل عفت نصار تصريحاته قائلًا: "لا بد من عمل تغييرات في تشكيلة الزمالك، وإعادة محمد أشرف روقا وعمر جابر أمام شباب بلوزداد، المواجهات الإفريقية تحتاج إلى خبرات، الفريق يعيش في كبوة وعلينا المحافظة على نظافة شباك الزمالك أولًا، في غياب محمود الونش".

وزاد: "يجب استغلال المهارات والإمكانيات للاعبين، مصطفى شلبي يلعب فقط على الخط في الجبهة اليسرى، وهو لا يضم للداخل من أجل زيادة الهجوم".

وأتم: "من الممكن جلوس سيف جعفر احتياطيا في لقاء بلوزداد، ويبدأ سيد نيمار في الجبهة اليمنى، مع عودة روقا وعمر جابر في المواجهة المقبلة.

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