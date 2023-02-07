العوضي عن «ضرب نار»: الكوماندا صعيدي بتاع كاوتش.. ولوشا معانا في المسلسل

كشف الفنان أحمد العوضي تفاصيل دوره في مسلسله الجديد "ضرب نار"، وتجسيد شخصية "جابر الكوماندا".

وقال أحمد العوضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة “ الأولى” الفضائية،: "لا يوجد تشابه بين الكوماندا وشخصية سيف الخديوي التي قدمتها في رمضان الماضي ".

وأضاف احمد العوضي: "الكوماندا من سوهاج ولديه مجموعة من القيم والمبادئ، ولديه قصة حب مع ياسمين عبد العزيز".

وتابع أحمد العوضي: "جابر الكوماندا رجل مكافح وعنده ورشة كاوتش"، مضيفا: "لوشا نجم التيك توك يشارك معنا في مسلسل ضرب نار، وأنا بحبه وبيقدم فيديوهات لطيفة".

وأوضح أحمد العوضي: "أنا بعمل شخصية راجل صعيدي بتاع كاوتش، والتصوير في المسلسل مستمر؛ لإنهائه قبل شهر رمضان، ونسعى إلى تقديم مسلسل جيد يحظى بإعجاب الجمهور".