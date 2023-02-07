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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العوضي عن «ضرب نار»: الكوماندا صعيدي بتاع كاوتش.. ولوشا معانا في المسلسل

أحمد العوضي
أحمد العوضي

كشف الفنان  أحمد العوضي تفاصيل دوره في مسلسله الجديد "ضرب نار"، وتجسيد شخصية "جابر الكوماندا".

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وقال أحمد العوضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة “ الأولى” الفضائية،: "لا يوجد تشابه بين الكوماندا وشخصية سيف الخديوي التي قدمتها في رمضان الماضي ".

 وأضاف احمد العوضي: "الكوماندا من سوهاج ولديه مجموعة من القيم والمبادئ، ولديه قصة حب مع ياسمين عبد العزيز".

 وتابع أحمد العوضي: "جابر الكوماندا رجل مكافح وعنده ورشة كاوتش"، مضيفا: "لوشا نجم التيك توك يشارك معنا في مسلسل ضرب نار، وأنا بحبه وبيقدم فيديوهات لطيفة".

وأوضح أحمد العوضي: "أنا بعمل شخصية راجل صعيدي بتاع كاوتش، والتصوير في المسلسل مستمر؛ لإنهائه قبل شهر رمضان، ونسعى إلى تقديم مسلسل جيد يحظى بإعجاب الجمهور".

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