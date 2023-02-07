قبل مواجهة ريال مدريد.. صحيفة إسبانية: الأهلي أنجح نادٍ بتاريخ كرة القدم

سلطت صحيفة “موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الضوء على تاريخ النادي الأهلي العريق قبل المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد، غدا "الأربعاء"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

وذكرت الصحيفة، ، أن ريال مدريد سيلعب ضد فريق الأهلي الذي فاز في تاريخه الممتد على مدى 116 عامًا بأكثر من 140 لقبًا، وهو إنجاز يجعل النادي المصري الأكثر نجاحًا في تاريخ كرة القدم.

وأضافت الصحيفة: "ما عليك إلا أن ترى قميص الأهلي يحمل أربعة نجوم فوق الشعار تمثل أكثر من 40 بطولة لقب دوري فاز به على مدار تاريخه، بالإضافة 10 نجوم أخرى تقع في الجزء السفلي من الشعار وهي عدد مرات تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا".

وتابعت الصحيفة، أن الأهلي هو نادي القرن الماضي في إفريقيا حيث حقق 24 لقبا قاريا، وهو الأكثر نجاحًا حتى في القرن الحادي والعشرين برصيد 41 لقباً في آخر 23 عامًا ليتفوق على بايرن ميونيخ ولينكولن ريد إمبس من جبل طارق، بحصول كل منهما على 40 كأسًا.

وأوضحت الصحيفة، أن الأهلي شارك بـ كأس العالم للأندية في 7 نسخ سابقة ، وتوج بـ 3 ميداليات برونزية ، وهو أكثر فريق يحقق هذا المركز.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الأهلي سيلعب ضد فريق من إسبانيا لأول مرة في كأس العالم للأندية، بعدما اجتاز فيها مرحلتين في هذه النسخة بفوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الجولة الأولى (3-0) وسياتل ساوندرز الأمريكي (1-0).

وسلطت الصحيفة الضوء على مشوار الأهلي في مسابقة الدوري هذا الموسم، حيث قالت إن المرشح الدائم لبطولة الدوري المصري الممتاز يقدم مستوى جيدا في المسابقة المحلية بعد موسمين مخيبين تسببا في غضب عارم بين الجماهير، حيث استعصى علي المارد الأحمر تحقيق اللقب آخر موسمين والذي توج به غريمه التقليدي نادي الزمالك، وتسببت خسارة اللقب الموسم الماضي في إقالة البرتغالي ريكاردو سواريش.

الجماهير المصرية تتنفس الأهلي

واختتمت الصحيفة، بأنه في مصر والقاهرة على وجه الخصوص، يتنفسون الأهلي في جميع الأوقات، العديد من السيارات تحمل ملصقات الأهلي والمقاهي تفيض في كل مرة يلعب فيها، ويشعر المشجعون بالإهانة إذا قيل لهم أن الأهلي غير قادر على هزيمة ريال مدريد.