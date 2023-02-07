تشييع جثمان والد زوجة الكاتب أحمد مراد من مسجد الشرطة بأكتوبر.. فيديو وصور

شُيع منذ قليل جثمان والد زوجة الكاتب أحمد مراد، من داخل مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص عدد من الأصدقاء والأهالي، علي التواجد في صلاة الجنازة داخل مسجد الشرطة، ومساندة الكاتب أحمد مراد وزوجته لحظة توديع والدها.

وتوفي أمس، والد شيرين راشد زوجة الروائي والكاتب أحمد مراد، حيث أعلنت خبر وفاة والدها، على صفحتها الشخصية «فيسبوك».

رحيل والد زوجة أحمد مراد

وكتبت شيرين راشد منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس قالت من خلاله: إنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله تعالى والدي أحمد محمد طه راشد، وصلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر.

https://fb.watch/ixZ8D8J_3h/

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