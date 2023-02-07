البارالمبية تشكل لجنة لكرة القدم للأقزام برئاسة علي شعبان

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى ، عن تشكيل لجنة لكرة القدم للأقزام يترأسها على شعبان و بعضوية كل من محمد عبد الغني ، وهدى محمد دسوقي .



ووجه علي شعبان رئيس لجنة كرة القدم للأقزام الشكر والتقدير إلى اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي وجميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة على تأسيس لجنة لكرة القدم للأقزام باللجنة البارالمبية، لكي تكون البيت لجميع أقزام مصر وان تكون القناة الشرعية التي يمارس من خلالها الاقزام كرة القدم.

وتقدم بالشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصا منتخب الاقزام لكرة القدم، استكمالا لاهتمام القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجميع القادرون باختلاف.



وأكد شعبان “نحن نبذل اقصي جهد لنكون على قدر المسئولية وخصوصا أن اللجنة هي الأولى المنبثقة من اللجنة البارالمبية في مصر والوطن العربي وربما في العالم ومن خلالها يتم تنظيم اول دوري مصري للأقزام وأول دوري عربي ، بعد ان انضم الى اللجنة 8 هيئات رياضية للمشاركة في الدوري المصري”.



وأعرب علي شعبان عن سعادته بدعم وزير الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية للمنتخب من اجل الوصول الي افضل مكانة سوء محليا او دوليا من اجل دمج الاقزام رياضيا اسوة بجميع الفرق التابعة للجنة البارالمبية.



وقال علي شعبان أن اللجنة وضعت خطة النشاط للموسم الرياضي 2023 بداية من إقامة مسابقة الدوري المصري خلال فبراير الجاري ثم المشاركة في البطولة الآفروآسيوية مارس المقبل، ثم أول بطولة كأس عالم بالأرجنتين شهر أغسطس القادم.



واختتم شعبان تصريحاته مطالبا المجتمع بدعم ومساندة نجوم مصر من الأقزام للقضاء نهائيا على ظاهرة التنمر.