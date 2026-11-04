الفيضان.. عرض سينمائي للفيلم التحريكي اللاتفي

تنظم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، يوم الأحد المقبل عرضاً للفيلم التحريكي اللاتفي الطويل «الفيضان» (Flow)، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويقدم الفيلم الذي أخرجه جينتس زيبالوديس، تجربة سينمائية تحريكية تجمع بين المغامرة والخيال، وتمتد على مدار 85 دقيقة، وهو من إنتاج عام 2024، ومن دون حوار.

وتدور أحداث الفيلم حول قط يعيش حياة منعزلة، يجد نفسه في مواجهة فيضان هائل يدمر منزله، فيضطر إلى البحث عن ملاذ آمن على متن قارب تسكنه مجموعة من الحيوانات المختلفة. ومع تصاعد الأحداث، يجد القط نفسه مضطراً إلى تجاوز طبيعته الانعزالية والتعاون مع رفاقه الجدد، رغم اختلافاتهم، في رحلة تختبر قدرتهم على التعايش والتكاتف في مواجهة المخاطر.

وحقق الفيلم حضوراً لافتاً على الساحة السينمائية العالمية، إذ نال جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة لعام 2025، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة، فضلاً عن حصد عشرات الجوائز والتكريمات الدولية.