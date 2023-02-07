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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الدولة الآن خالية من الأمراض أنفلونزا الطيور

موعد انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق.. فيديو

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن هناك اهتمام كبير من المستثمرين  بمجال الزراعة في مصر، وذلك عقب اهتمام الدولة بالمجالات الزراعية وتوفير البنية التحتية مؤخرًا وخاصة في مجال الدواجن و اللحوم.

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وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الزراعة تعاونت مع الهيئة العامة للصناعة وهيئة الاستثمار من أجل الإعلان عن كافة الفرصة الاستثمارية أمام المستثمرين وفي مجال الدواجن.

 

الدولة الآن خالية من الأمراض أنفلونزا الطيور

 

وتابع الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الدولة الآن خالية من الأمراض «أنفلونزا الطيور»، وهذا الأمر ساعد على جذب المستثمرين في مجال تربية الإنتاج الداجني، وتخصيص أراضي وطرحها على الموقع الهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن تخصيص الرخصة الذهبية للمستثمرين ساعد على تسريع وتيرة الاستثمار في مصر، وهذه الرخصة ساعدت على تسريع وتيرة الإجراءات.

وأشار الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إلى أن الوزارة تعمل على توفير كافة احتياجات المستثمرين سواء التقاوي والمواد الجديدة والهجين، من أجل تشجيعهم على الاستثمار في مجال الزراعة.

وأوضح محمد القرش، أن الدولة المصرية أفرجت عن ما يقرب من 1.25 مليون طن من أعلاف الدواجن، بالإضافة إلى الإفراج عن ما يقرب من 2 مليون طن من المواد الخام لأعلاف الدواجن، وهذا الأمر ساعد على انخفاض الأسعار مؤخرًا.

ونوه أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات المختلفة التي تساعد على السيطرة على السوق السوداء وعدم احتكار الأعلاف، من أجل استقرار السوق.

وحول موعد انخفاض أسعار اللحوم والدواجن أكد محمد القرش، أنه يتم العمل مع وزارة التموين من أجل زيادة كميات المعروض من اللحوم والدواجن وتزويد المنتجات في السوق من أجل انخفاض اللحوم، وفي حالة زيادة العرض عن الطلب سيتم تراجع الأسعار، حيث أن الزراعة لديها نحو 243 منفذ بيع ثابت، بجانب 30 منفذ متحرك، لتوفير جميع السلع واللحوم للمواطنين، كما أن اللحوم التي يتم بيعها بمنافذ الوزارة هي لحوم بلدي، من إنتاج مزارع الوزارة. 

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