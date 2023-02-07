بعد زيادة المعروض.. الزراعة تعلن مفاجأة بأسعار اللحوم والدواجن |شاهد

رد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على سؤال بشأن موعد تراجع أسعار اللحوم والدواجن في السوق.

وقال “القرش”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، إن العلف متوفر في الأسواق، مؤكدا “نعمل على زيادة المعروض، ونجحنا فيه بشكل كبير”.

الدولة لا تترك الأسعار للعرض والطلب

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة لا تترك الأسعار للعرض والطلب، ولكن توفر منافذ مختلفة من الوزارات، ونضع فيها المنتجات الغذائية من اللحوم بأسعار لا تزيد على 160 جنيها.

كل السلع التي يحتاجها المواطن

وتابع أن هذه المنافذ بها كل السلع التي يحتاجها المواطن بأسعار مناسبة، لافتا إلى أن سعر كيلو اللحم لا يزيد على 160 جنيها بمنافذ الوزارة.

تراجعاً ملحوظاً بمقدار 2 جنيه داخل المزارع

فيما تراجعت أسعار الدواجن قليلاً خلال اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظاً بمقدار 2 جنيه داخل المزارع، وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 66 و 67 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 80 و 85 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 59 و 62 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 80 و 81 جنيها للكيلو.

