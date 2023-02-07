بملامح طفولية.. أصالة تثير الجدل برفقة رامي صبري وزوجته

نشرت الفنانة أصالة صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام برفقة الفنان رامي صبري وزوجته.

وظهرت الفنانة أصالة بإطلالة ملفتة مرتدية بلوفر لونه أسود وأبيض، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتجاوزت أصالة أزمتها الأخيرة مع الجمهور بسبب تدخينها السجائر الإلكترونية فى كواليس برنامج “سعودي أيدول”، وظهرت مجددا فى بروفات حفلها المنتظر ضمن فعاليات هلا فبراير بالكويت.

وحرصت أصالة على عمل العديد من البروفات مع فرقتها الموسيقية فور وصولها الكويت، وذلك استعدادها لحفل الليلة الذي تحييه بجانب الفنان نبيل شعيل.