محافظ دمياط تهنئ مدير الأمن الجديد بعد تعيينه

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم، زيارة إلى مقر مديرية الأمن، قدمت خلالها التهنئة إلى اللواء حسام توفيق لتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية مديرًا لأمن دمياط.

هذا وخلال اللقاء الذى جاء بحضور اللواء وجيه دعبس مساعد مدير الأمن وحكمدار دمياط، أعربت " المحافظ " عن خالص امنياتها له بدوام التوفيق والسداد فى مهمته الجديدة.

فيما وقد بحثت المحافظ ومدير الأمن، عددا من الملفات المطروحة على الساحة خلال الفترة الحالية، كما تشاورا حول آليات مد جسور التواصل بين الجانبين لدعم الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والأمان وخدمة أبناء محافظة دمياط.